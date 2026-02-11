HABER

Hatay Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 11 Şubat'ta hava durumu, yağışlı ve nemli bir atmosfer ile şekilleniyor. Sıcaklık 18-10 derece arasında değişirken, nem oranı %80 seviyelerini koruyor. Rüzgar hızı 17 km/s olarak bekleniyor. 12 Şubat'ta hafif yağmur, 13 Şubat'ta yer yer sağanaklar görülecek. 14 Şubat'ta ise erken saatlerde şiddetli yağışlar yaşanacak. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez giysi ve uygun ayakkabı giymek önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 11 Şubat 2026 Çarşamba. Hatay'da hava durumu, kısa süreli sağanaklarla birlikte değişiyor. Sıcaklık 18 - 10 derece arasında olacak. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı 17 km/s seviyelerinde bekleniyor. Bu koşullar, ara ara yağışlı hava etkisini gösteriyor.

12 Şubat Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 15 - 12 derece arasında olacak. Nem oranı yine %80 civarında kalacak. 13 Şubat Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 16 - 12 derece aralığında değişecek. Nem oranı %80 civarında devam edecek.

14 Şubat Cumartesi günü ise erken saatlerde sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 19 - 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında kalacak. Bu hava koşullarında, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı koruyucu önlemler alınması önem taşıyor. Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu, yağışlı ve nemli koşullarla devam edecek gibi görünüyor. Hazırlıklı olmak için hava durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

