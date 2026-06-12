Hatay Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da, 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30 - 32 derece arasında gerçekleşecek. Gece saatlerinde ise 20 - 22 derece olması bekleniyor. Nem oranı %45 civarında bulunacak. Rüzgar batı yönünden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak. Ancak, aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmanız gerekiyorsa bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysi kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 30 - 32 derece olması tahmin ediliyor. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak. Bu dönem boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Sıcak hava koşullarına karşı alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Bol su tüketimi önemlidir. Vücudunuzun su dengesini koruyun. Dışarıda olduğunuzda güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanın. Ayrıca, koruyucu giysiler tercih etmek de faydalıdır.

Serin ortamlarda bulunmak şarttır. Mümkünse günün en sıcak saatlerinde serin yerlerde durun. Hafif giysiler giyin. Vücudunuzun hava almasını sağlayacak açık renkli ve hafif giysiler tercih edin. Bu önlemler, sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumak için yararlı olacaktır.