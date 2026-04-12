Hatay Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Nisan 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu ılıman ve değişken olacak. Gündüz sıcaklık 18 ile 20 derece civarında seyredecek. Hava genellikle kısmen güneşli. Ancak zaman zaman kısa süreli sağanaklar görülebilir. Gece sıcaklık 8 ile 10 derece arasında düşecek. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek. 13 Nisan Pazartesi günü, sıcaklık 17 ile 7 derece arasında değişecek. Hava açık olacak. 14 Nisan Salı günü, sıcaklık 20 ile 7 derece arasında seyredecek. Hava parçalı az bulutlu olacak. 15 Nisan Çarşamba günü ise sıcaklık 23 ile 12 derece arasında olacak. Hava kapalı bir görünüm sergileyecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanız önerilir. Gerekirse korunaklı alanlarda kalmalısınız. Böylece Hatay'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.