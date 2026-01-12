Hatay Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ocak 2026 Pazartesi. Hatay'da hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır.

Salı günü, 13 Ocak 2026'da yer yer sağanak yağmurlar görülecek. Hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklıkların 1 ile 12 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Çarşamba günü, 14 Ocak 2026'da hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar -2 ile 12 derece arasında değişecek. Bu gün açık hava aktiviteleri için uygun bir seçenek olabilir.

Perşembe günü, 15 Ocak 2026'da hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 0 ile 12 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu gün de açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.