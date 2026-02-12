Hatay Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 19 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde, sıcaklık 16 ile 19 derece arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %80 ile %90 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 1 ile 3 km/saat arasında değişecek. Bu koşullarda, gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor.

13 Şubat Cuma günü, hava durumu benzer şekilde kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı yine 1 ile 3 km/saat arasında olacak. Bu günde hafif yağışlar bekleniyor.

14 Şubat Cumartesi günü, hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 1 ile 3 km/saat arasında olacak. Bu günde hafif yağışlar bekleniyor.

15 Şubat Pazar günü, hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 1 ile 3 km/saat arasında kalacak. Bu günde hafif yağışlar bekleniyor.

Hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği nedeniyle, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır. Düşük rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olabilir.