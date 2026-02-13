HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya'da yağış sonrası dereler taştı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde Gürlevik göletinin taşması sonucu bazı bölgeler su altında kaldı.

Konya'da yağış sonrası dereler taştı

İlçede dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gürlevit göletinin taşması sonucu bazı bölgelerde su taşkını oluştu, dere yataklarındaki tarım arazileri ise sular altında kaldı. Caddelerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Kuğulu Park'a ziyarete giden Şükrü Gürcan ise, "Yıllardır hasretle beklediğimiz yağışlar sonunda geldi. Yağmur, kar Allah'ım bereketini verdi çok şükür. Parkımızdaki hayvanlarımız da neşeli. Bereketli geçiyor" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bildiklerinizi unutun: NASA ve ESA'dan 116 ışık yılı uzakta ezber bozan keşif!Bildiklerinizi unutun: NASA ve ESA'dan 116 ışık yılı uzakta ezber bozan keşif!
İran 'ölüm listesini' açıkladı! Netanyahu namlunun ucunda: "Ölümünüzün zamanını biz belirleyeceğiz"İran 'ölüm listesini' açıkladı! Netanyahu namlunun ucunda: "Ölümünüzün zamanını biz belirleyeceğiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sel Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.