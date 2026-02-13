Konya'da yağış sonrası dereler taştı

İlçede dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gürlevit göletinin taşması sonucu bazı bölgelerde su taşkını oluştu, dere yataklarındaki tarım arazileri ise sular altında kaldı. Caddelerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Kuğulu Park'a ziyarete giden Şükrü Gürcan ise, "Yıllardır hasretle beklediğimiz yağışlar sonunda geldi. Yağmur, kar Allah'ım bereketini verdi çok şükür. Parkımızdaki hayvanlarımız da neşeli. Bereketli geçiyor" diye konuştu.

