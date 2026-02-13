Hatay Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da, 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu önemli bir konu. Hava durumu raporları, gün boyunca sağanakların beklenildiğini gösteriyor. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 15 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Yağışlı hava nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olur. Nem oranının yüksek olması sıcaklığı daha düşük hissettirebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak da gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlanacak. Sıcaklık gündüz 18 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde 11 dereceye düşmesi bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 dereceye ulaşacak. 16 Şubat Pazartesi ise hem bulutlu hem de güneşli olacak. Sıcaklık yine 21 derece civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha uygun hale gelecek. Ancak hava koşullarının değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemli. Bu sayede planlarınızı yapabilir ve sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.