HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, sağanak yağışlarla dikkat çekecek. Gündüz sıcaklığı 15 dereceye çıkacakken, gece saatlerinde 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranının yüksek olması, sıcaklığı daha düşük hissettirebilir. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. 14 Şubat’ta sağanak yağışlar olacak, 15 Şubat’ta ise kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var.

Hatay Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Hatay'da, 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu önemli bir konu. Hava durumu raporları, gün boyunca sağanakların beklenildiğini gösteriyor. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 15 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Yağışlı hava nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olur. Nem oranının yüksek olması sıcaklığı daha düşük hissettirebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak da gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlanacak. Sıcaklık gündüz 18 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde 11 dereceye düşmesi bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 dereceye ulaşacak. 16 Şubat Pazartesi ise hem bulutlu hem de güneşli olacak. Sıcaklık yine 21 derece civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha uygun hale gelecek. Ancak hava koşullarının değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemli. Bu sayede planlarınızı yapabilir ve sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı
Remziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebiRemziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.