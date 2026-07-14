Hatay Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Temmuz 2026, Hatay'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşacak. Gece ise 24-25 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük. Bu durum hava koşullarını belirginleştiriyor.

Hatay'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 35-36 derece olacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise 36-37 dereceye çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturuyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketmek önemli. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığı korunmalı.

Hatay'da 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların sürmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklıklara karşı önlemler alınması şart. Sağlığınızı korumak önem taşımaktadır.