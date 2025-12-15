HABER

Hatay Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 15 Aralık 2025 gününde hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında değişirken, nem oranı %61 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün olduğu görülmekte. 16 Aralık itibarıyla hava biraz serinleyecek. Günlük hava tahminlerinde gün doğumu ve batımı saatleri de net bir şekilde raporlanmış durumda. Açık hava etkinlikleri için harekete geçebilirsiniz.

Doğukan Akbayır

Bugün, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 4 ile 15 derece arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:39'dur. Gün batımı ise 17:22 olarak bekleniyor. Nem oranı %61'dir. Rüzgar hızı 6 km/saat'tir. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

16 Aralık Salı günü hava biraz serinleyecek. Sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında olacak. Gün doğumu saati 07:41'dir. Gün batımı 17:20'de gerçekleşecektir. Nem oranı %54'tür. Rüzgar hızı ise 3 km/saat olacaktır. Bu gün dışarıda vakit geçirmek uygun olacaktır.

17 Aralık Çarşamba günü hava daha da serinleyecek. Sıcaklıklar 1 ile 15 derece arasında olacak. Gün doğumu 07:42'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:19'da olacaktır. Nem oranı %50'dir. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu gün de dışarıda vakit geçirmek uygun olacaktır.

18 Aralık Perşembe günü hava ısınacak. Sıcaklıklar 4 ile 17 derece arasında olacak. Gün doğumu saati 07:43'tür. Gün batımı 17:18'de bekleniyor. Nem oranı %48'dir. Rüzgar hızı ise 4 km/saat olacaktır. Bu gün dışarıda vakit geçirmek yine uygun olacaktır.

Güzel havalarda sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket giymek faydalı olabilir. Bununla birlikte, güneşli saatleri değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Hava koşulları aniden değişebilir. Güncel hava durumu raporlarına dikkat etmekte yarar var.

