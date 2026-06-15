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Hatay Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

15 Haziran 2026 tarihinde Hatay'da hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Gün boyunca açık ve güneşli hava hakim. Sıcaklık 30 derece civarındayken, geceleri sıcaklık 18-20 derece arasında düşüyor. Önümüzdeki günlerde, özellikle 16 ve 17 Haziran'da hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlık için önemli.

Hatay Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

15 Haziran Pazartesi 2026, Hatay'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18-20 derece arasında düşecek. Nem oranı %42 civarında. Rüzgar hafif, hızı yaklaşık 8 km/s.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19-32 derece arasında değişecek. 17 Haziran Çarşamba günü de benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16-29 derece arasında olacak. 18 Haziran Perşembe günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 22-34 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için bazı önlemler almak önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmak faydalı. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Dışarıda vakit geçirirken, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gereken önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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