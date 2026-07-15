Hatay Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında olacak. Nem oranı %48 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.83 km/saat olarak bekleniyor. Bu sıcaklık ve nem, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36 dereceye yükselecek. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 35 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 24 derece olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar önlem almalı. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmesi gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildi korumak ihmal edilmemeli. Bu önlemler, sağlık açısından faydalı olacaktır. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.