Hatay Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

16 Nisan 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Gün boyunca yüksek bulutların arasında aralıklı güneş ışıkları var. Sıcaklık gündüz 25 - 27 derece. Gece ise 13 - 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde. Rüzgar saatte 10 - 15 kilometre hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

17 Nisan Cuma günü, hava durumu benzer şekilde devam edecek. Yüksek bulutlar arasında güneş ışıkları görünmeye devam edecek. Sıcaklık yine 25 - 27 derece civarında olacak. 18 Nisan Cumartesi günü ise bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını takip etmelidir. Pazar günü de yer yer sağanaklar olacak. Sıcaklıklar 21 - 23 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 18 Nisan Cumartesi'deki yağışlar, ani hava değişimlerine yol açabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri önerilir. Planlarını esnek tutmak faydalı olabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gerekli önlemleri almak olası olumsuzlukları önleyebilir.