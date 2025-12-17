Hatay Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba. Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 16 - 18 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Nem oranı %61 civarında. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41, gün batımı saati 17:21 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava durumu güneşli ve ılıman olacak. 18 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 17 - 18 derece arasında değişecek. Gün boyunca açık hava hakim olacak. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 18 - 19 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 18 - 19 derece arasında olacak. Açık hava koşulları devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için hazırlık yapmalısınız. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından yararlanmak için gün doğumu ve batımı saatlerini göz önünde bulundurmanız gerekiyor.