HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 17 Aralık 2025 tarihi, güneşli ve keyifli bir hava durumu sunuyor. Sabah saatlerinde 7 dereceyi görecek sıcaklıklar, gün boyunca 16 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %61 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları ılıman kalacak; 18 Aralık'ta sıcaklık 17-18, 19 Aralık'ta 18-19 derece olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunan bu güzel günler, hazırlık yapmayı gerektiriyor.

Hatay Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba. Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 16 - 18 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Nem oranı %61 civarında. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41, gün batımı saati 17:21 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava durumu güneşli ve ılıman olacak. 18 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 17 - 18 derece arasında değişecek. Gün boyunca açık hava hakim olacak. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 18 - 19 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 18 - 19 derece arasında olacak. Açık hava koşulları devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için hazırlık yapmalısınız. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından yararlanmak için gün doğumu ve batımı saatlerini göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı
Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.