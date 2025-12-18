Hatay Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 ile 20 derece civarında seyredecek. En düşük sıcaklık ise 4 ile 5 derece arasında gerçekleşecek. Nem oranı %38 ile %49 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 ile 11 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saat 07:41, gün batımı ise 17:23 olarak öngörülüyor.

Bu güzel hava koşulları, Hatay'da dışarıda vakit geçirme fırsatı sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Serin havadan korunmanıza yardımcı olur. Gün boyunca güneşli hava, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde, hava sıcaklıklarının durumu da ilgi çekici olacak. 19 Aralık Cuma günü, sıcaklık 19 ile 21 derece arasında tahmin ediliyor. 20 Aralık Cumartesi günü, sıcaklık 18 ile 20 derece olacağı öngörülüyor. 21 Aralık Pazar günü ise, hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece civarında olacak. Bu dönemde genel olarak ılıman ve güneşli hava bekleniyor.

Sonuç olarak, Hatay'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir dönemdesiniz.