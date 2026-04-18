Hatay Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 22 derece arasında değişecek. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

19 Nisan Pazar günü sıcaklık 13 ile 21 derece arasında olacak. Bu gün de yer yer sağanaklar görülecek. 20 Nisan Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11 ile 21 derece arasında seyredecek.

21 Nisan Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık yine 11 ile 21 derece arasında olacak. Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemli. Yanınıza bir şemsiye almanız önerilir.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumunu kontrol etmeniz de faydalı olacaktır.