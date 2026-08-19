Hatay Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu sıcak. Güneşli bir hava hakim olacak. Gün boyunca sıcaklık 35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23 - 24 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar bölgenin yaz koşullarına uygun. Açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 38 dereceye yükselecek. 21 Ağustos Cuma günü ise 39 - 40 derece arasında olması tahmin ediliyor. 22 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 36 - 37 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı. Bol su içmek gerekecek. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka takmak cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak sağlık korunabilir. Hava durumunu takip etmekte fayda var.