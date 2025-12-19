Hatay Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma, Hatay'da hava durumu açık ve güneşli. Hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık aralığı, ılıman hava koşullarını işaret ediyor.

20 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklığı 18 ile 22 derece arasında olacak. 21 Aralık Pazar günü, sıcaklık 16 ile 20 derece arasında değişmesi bekleniyor. 22 Aralık Pazartesi günü ise 15 ile 19 derece olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Açık hava etkinlikleri için bu ılıman hava koşulları uygun. Fakat sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olur. Gündüz, güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak şart. Güneş koruyucu ürünler de cildinizi korur. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Sabah ve akşam saatlerinde serinliğe karşı hazırlıklı olmak önemli. Gündüz saatlerinde ise güneşten korunmak şarttır.