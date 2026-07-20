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Hatay Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 20 Temmuz 2026 itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında, gece ise 23-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33-51 arasında değişiyor, yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı ise 3,95-5,22 km/s arasında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sıcak hava koşullarında dışarıda dikkatli olunması, bol su tüketilmesi öneriliyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş koruyucu kullanımı önemlidir.

Hatay Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33-51 arasında değişecek. Yağış olasılığı bulunmuyor. Rüzgar hızı 3,95-5,22 km/s arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık yine 35-36 derece olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü de benzer sıcaklık değerleri bekleniyor. Gece sıcaklıkları 23-24 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı yine olmayacak. Rüzgar hızı da 3,95-5,22 km/s arasında tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler uygulanmalı. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı faydalı olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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