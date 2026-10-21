Hatay Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Hatay'da dikkat çekici bir hava durumu var. Hava bulutlu, ara ara yağışlı ve sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Orta ve yüksek seviyelerde bulutlar hakim. Bu durum, hafif yağışların gün ilerledikçe devam etmesine neden olabilir. Dışarı çıkacak olanların ani değişimlere karşı hazırlıklı olması önemlidir.

Hatay'da son günlerde ılık hava akımları etkili oldu. Ancak bu dönemde ani soğumalar yaşanabilir. Özellikle saat ilerledikçe hava soğuyacak. Gün bulutlu hale gelecek. Dışarıda olanların uygun bir kaban veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır.

İlerleyen günlerde Hatay’da hava durumu kararsız seyredecek. 22 ve 23 Ekim tarihlerinde belirsizlik sürecek. Hava sıcaklığı 18 ile 23 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar aralıklarla görülebilir. Dış aktivitelerinizi planlarken hava durumu kontrol etmek önemli bir strateji olacaktır. Yağışlı günlerde açık havada kalmamak sağlığınızı korur.

Hatay'ın iklimi ılımandır, ancak mevsim geçişlerinde dikkatli olunmalıdır. Ani soğuk hava dalgalarında uzun süre dışarıda kalmamak bağışıklığınızı güçlendirir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih etmek günlük yaşamda rahatlığı artırır. Hava durumunu takip ederek planlarınızı düzenlemeyi unutmamalısınız. Bu sayede hem huzurlu hem de keyifli bir gün geçirebilirsiniz.