Hatay Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

21 Mart 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer şiddetli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 15 derece civarında, gece ise 9 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı 15 km/saat civarında seyredecek. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakinleşecek. 22 Mart Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında, gece ise 8 dereceye kadar düşecek. 23 Mart Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar olabilir. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında, gece ise 10 dereceye kadar düşecek. 24 Mart Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 16 derece civarında, gece sıcaklık ise 9 dereceye kadar düşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse su geçirmez giysiler kullanılmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca, elektronik cihazları korumak için su geçirmez çantalar kullanmak faydalı olacaktır.