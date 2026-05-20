Şener Üşümezsoy Malatya depremini 15 gün önceden bilmiş! "İnanılmaz bir bilim insanı"

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. Eğitime bir gün ara verildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un depremi 15 gün önceden bildiği ortaya çıktı.

"GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR BİLİM İNSANI"

Gazeteci Sevilay Yılman 'Üşümezsoy müneccimlere bile taş çıkartır' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kim ne derse desin artık şuna eminim ki, Üşümezsoy müneccimlere bile taş çıkartır. Malatya’daydım. Ve şu alttaki açıklamayı yaptıktan sonra hocamı 5 Mayıs’ta aradım. "Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda" demişti. Gerçekten inanılmaz bir bilim insanı. Tek kelime ile bravo! Memleketime geçmiş olsun.Allah beterinden korusun."

Kim ne derse desin artık şuna eminim ki, @ProfDrUsumezsoy müneccimlere bile taş çıkartır. Malatya’daydım. Ve şu alttaki açıklamayı yaptıktan sonra hocamı 5 Mayıs’ta aradım. “Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda” demişti.… https://t.co/TuJ1lGMmVv pic.twitter.com/lRmdFm5YmE — Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) May 20, 2026

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Malatya güne depremle uyandı

Depremin ardından eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrenciler sınıflarından çıkarıldı. Eğitime bir gün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat: 09.00 sıralarında merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.