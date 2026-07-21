Hatay Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 21 Temmuz 2026. Hatay'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçiyor. Gündüz saatlarında hava sıcaklığı 36 derece civarında. Gece ise hava sıcaklığının 26 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 38 derece kadar çıkacak. Rüzgar batıdan, saatte yaklaşık 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %40 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bulutluluk oranı %1 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 37 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 37 derece düzeyinde kalması bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü ise hava sıcaklığının 35 derece civarına düşeceği öngörülüyor. Bu dönem boyunca hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınmalıdır. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması öneriliyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.