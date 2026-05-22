HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da, 22 Mayıs 2026'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bugün yer yer sağanaklar ve kısmen güneşli bir gün bekleniyor. Gün sıcaklığı 25 derece seviyelerinde, gece ise 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Yoğun yağışlar, sel ve su baskını riskini artırıyor. Bu nedenle doğru önlemler almak ve hava tahminlerini takip etmek hayati önem taşıyor. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerektiği vurgulanıyor.

Hatay Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Hatay'da bugün, 22 Mayıs 2026 Cuma. Hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Son dönemdeki yağışlı günler, merak oluşturuyor.

Bugün, Hatay'da hava yer yer sağanaklarla kısmen güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25 derece civarında. Gece ise 14 ile 16 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 13 ila 15 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 26 derece civarında olacak. 24 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24 ile 25 derece arasında kalacak. 25 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 25 ile 26 derece civarına yükselecek.

Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar sel ve su baskını riskini artırdı. Bu nedenle özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalıyız. Sel riski yüksek bölgelerden kaçınmak önemli. Yüksek nem oranları etkinlik planlamasını zorlaştırabilir. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir. Gerekli önlemleri almak faydalıdır.

Hatay'daki hava durumu merakla izleniyor. Güncel hava tahminlerini takip etmek şart. Gerekli önlemleri almak, güvenlik ve konfor açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye tarihinde bir ilk: Mutlak butlan! Şimdi ne olacak? Türkiye tarihinde bir ilk: Mutlak butlan! Şimdi ne olacak?
Ümit Özdağ'dan CHP’ye ziyaret: ‘Mücadelenizde yanınızdayız’Ümit Özdağ'dan CHP’ye ziyaret: ‘Mücadelenizde yanınızdayız’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.