Hatay Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da bugün, 22 Mayıs 2026 Cuma. Hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Son dönemdeki yağışlı günler, merak oluşturuyor.

Bugün, Hatay'da hava yer yer sağanaklarla kısmen güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25 derece civarında. Gece ise 14 ile 16 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 13 ila 15 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 26 derece civarında olacak. 24 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24 ile 25 derece arasında kalacak. 25 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 25 ile 26 derece civarına yükselecek.

Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar sel ve su baskını riskini artırdı. Bu nedenle özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalıyız. Sel riski yüksek bölgelerden kaçınmak önemli. Yüksek nem oranları etkinlik planlamasını zorlaştırabilir. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir. Gerekli önlemleri almak faydalıdır.

Hatay'daki hava durumu merakla izleniyor. Güncel hava tahminlerini takip etmek şart. Gerekli önlemleri almak, güvenlik ve konfor açısından önemlidir.