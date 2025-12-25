Hatay Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 15 - 16 derece. Gece ise sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı %70 - %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 2 - 4 km/s arasında değişecek. Gün doğumu 07:45’te, gün batımı 17:27’de gerçekleşecek.

26 Aralık Cuma günü, hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 - 15 derece. Gece sıcaklığı ise 5 - 6 derece olacak. Nem oranı yine %70 - %80 arasında kalacak. Rüzgar hızı 2 - 4 km/s seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati 17:27 olarak bekleniyor.

27 Aralık Cumartesi günü, bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 6 - 7 derece civarına düşecek. Nem oranı %70 - %80 düzeylerinde olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu 07:45, gün batımı ise 17:28’de gerçekleşecek.

28 Aralık Pazar günü, hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 - 15 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 11 - 12 derece olacak. Nem oranı %50 - %60 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 9 km/s seviyelerinde kalacak. Gün doğumu 06:30, gün batımı ise 19:45 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont kullanılmalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Olası aksaklıklara karşı önlem almak önemlidir.