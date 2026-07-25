Hatay Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu değişken. Gün boyunca bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 32 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 32 derece civarında kalacak. Nem oranı %67 civarında. Rüzgar hızı 37 km/saat olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır.

26 Temmuz Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 33 derece civarına yükselecek. 27 Temmuz Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 36 derece civarında olacak. 28 Temmuz Salı günü de bol güneş ışığı devam edecek. Sıcaklıklar 37 derece civarına ulaşacak.

Bu sıcaklıklar ve hava koşullarıyla birlikte dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarı çıkarken önlem almak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir fikir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önerilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır.

Hatay'da 25 Temmuz Cumartesi günü hava durumu değişken. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artarak devam edecek. Hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.