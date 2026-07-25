İstanbul'da 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı: 35 ile sarı ve turuncu kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı doğu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların;

Marmara'nın doğusunda

İç Anadolu'nun kuzeybatısında

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde

Antalya'nın iç kesimleri

Çankırı, Karabük ve Bolu'nun güneyinde kuvvetli

Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Sakarya çevreleri, Kocaeli'nin kuzeyi, Bolu'nun kuzeyi ve Ordu'nun batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeye göre İstanbul, cumartesi günü son 21 yılın en serin temmuz havasını yaşayacak.

Kağıthane'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Taksim de yağışın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kentin çeşitli noktalarında etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yağışın etkisini gösterdiği noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre:

Gündüz sıcaklığı 19-22 derece arasında olacak

Kuvvetli poyraz nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak

Gün boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek

Zaman zaman gök gürültüsü ve şimşek etkili olacak

Hava, sonbahar aylarını andıracak.

Paylaşımda, açık hava organizasyonları planlayan vatandaşların yağış ve rüzgara karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtilirken, "İstanbul için felaket senaryosu söz konusu değil. Ancak mini bir şemsiye bulundurmak ve ince giyinmemek faydalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

ANKARA'DA SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

BAZI İLÇELERDE SU BASKINI RİSKİ

Hava Forum, özellikle Avrupa Yakası'nın kuzeyi, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde yağışların kısa sürede etkisini artırabileceğini belirtti.

Tahminlere göre metrekareye 20 ila 60 kilogram arasında yağış düşebilecek. Dar alanlarda kuvvetli yağış hücreleri nedeniyle kısa süreli su baskınları yaşanabileceği, ayrıca mercimek veya leblebi büyüklüğünde dolu geçişlerinin görülebileceği ifade edildi.

KARADENİZ'DE SEL RİSKİ

Meteoroloji ve hava tahminlerine göre özellikle;

Düzce

Zonguldak

Bartın

Kastamonu (özellikle Bozkurt)

Karabük

Bolu

Sinop (özellikle Ayancık)

Samsun

Amasya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların sel ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

35 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU ALARM!

Sarı kodlu uyarı: (22 İl) İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye.

Turuncu kodlu uyarı: (13 İl) Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara: Doğusunda kuvvetli sağanak, kuzeydoğudan kuvvetli poyraz bekleniyor.

Ege: Bölge genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Akdeniz: Yerel kuvvetli sağanaklar özellikle Antalya'nın iç kesimlerinde görülecek.

İç Anadolu: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz: Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış nedeniyle sel riski bulunuyor.

Orta Karadeniz: Kuvvetli yağışlar gün boyunca etkisini sürdürecek.

Doğu Anadolu: Malatya çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel yağış, doğu kesimlerinde ise hafif toz taşınımı görülecek.

Uzmanlar, hafta sonu boyunca özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmeleri ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.