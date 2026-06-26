Hatay Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 31-32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45-59 arasında değişecek. Yağış olasılığı neredeyse sıfır. Rüzgar batı yönünden saatte 4-6 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Cumartesi hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. Pazar günü ise sıcaklığın 34-35 dereceyi bulması bekleniyor. Nem oranı %22-40 arasında değişiklik gösterecek. Yağış olasılığı yine düşük kalacak. Rüzgar batı ve batı-güneybatı yönlerinden, saatte 4-5 kilometre hızla esecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler tedbir almalı. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da iyi bir tercih. Bu önlemler, Hatay'daki sıcak hava koşullarında sağlığınızı korur.