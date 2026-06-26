Son dakika | Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu: 841 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Gürlek, 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının devletin temel önceliklerinden biri olarak vurgulandığını hatırlattı.

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda, hafta başında 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge doğrultusunda sokak çetelerine karşı ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

24 İLDE 35 OPERASYON

Açıklamaya göre, 31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

10 İLDE 13 AYRI OPERASYON

Örgütlü suç kapsamında değerlendirilmeyen ancak benzer nitelikteki suçlara yönelik olarak ise 10 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 10 ilde 13 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda da 130 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE TAVİZ VERİLMEYECEK"

Gürlek açıklamasında, şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça yönlendirmeye ve esnafı tehdit yoluyla baskı altına almaya çalışan yapılara izin verilmeyeceğini belirtti.

Suç örgütlerinin yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda faaliyetlerine kadar tüm unsurlarıyla hedef alınacağını vurgulayan Gürlek, mücadelede taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

KOLLUK KUVVETLERİNE TEŞEKKÜR

Başarılı operasyonların gerçekleştirilmesinde görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Cumhuriyet savcılarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür eden Gürlek, kamu düzeni ve vatandaş güvenliğinin korunması için çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini ifade etti.