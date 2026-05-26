Hatay Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 ile 28 derece civarında. Gece ise sıcaklık 16 ile 17 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Hatay'ın Akdeniz iklimine uygun. Ilıman ve rahat bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı değişecek. 27 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 32 ile 33 dereceye yükselecek. 28 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 27 ile 28 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava yine güneşli olacak. 29 Mayıs Cuma günü sıcaklık 26 ile 27 derece arasında bekleniyor. Hava durumu bulutlu ve güneşli karışık olacak.

Sıcaklıkların ve hava koşullarının göz önüne alınması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Dışarıda vakit geçirecekler güneş koruyucu kullanmalı. Ayrıca bol su içmeleri gerekiyor. Hava sıcaklığındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak da faydalıdır. Gerekirse hafif bir ceket bulundurulması önerilir.

Hatay'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Sıcaklığın artacağı günlerde güneşten korunmak önemlidir. Ayrıca su tüketimine özen göstermek gereklidir.