Hatay Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da bugün hava durumu oldukça keyifli. 26 Nisan 2026 Pazar günü sıcaklıklar 27 ile 28 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli. Gece sıcaklıklar 14 ile 15 dereceye düşecek. Rüzgarlar doğu yönünden hafif esecek. Bu durum, gün boyunca rahatsızlık vermeyecek.

Yarın, 27 Nisan Pazartesi günü hava durumu değişecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 25 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 15 derece civarında kalacak. Rüzgarlar batı yönünden hafif hızda esecek.

28 Nisan Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 24 derece, gece ise 16 derece civarında bekleniyor. Rüzgarlar doğu yönünden hafif tarzda esecek.

29 Nisan Çarşamba günü tekrar gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Gündüz sıcaklık 25 derece, gece sıcaklığı ise 13 derece olacak. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden hafif esecek.

30 Nisan Perşembe günü de hava kısmen güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 25 derece, gece ise 13 derece civarında olacak. Rüzgarlar batı yönünden hafif esmeye devam edecek.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumu kontrolü faydalı olacaktır. Yağışlı günler için şemsiye veya yağmurluk hazırlığı yapmalısınız. Gündüz sıcaklıklar 24 ile 25 derece arasında olacağı için rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 16 derece arasında kalacak. Yanınıza ceket veya hırka almanızı öneririm.

Yaz aylarına yaklaşırken Hatay'da hava durumu daha sıcak ve nemli hale gelebilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli kontrol etmelisiniz. Planlarınızı buna göre yapmanız önemlidir.