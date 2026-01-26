Hatay Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 26 Ocak 2026 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu bulutlu olacak. Güneş de zaman zaman görünecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 5 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %64 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 8.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:40'tır. Gün batımı saati 17:53 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde, 27 Ocak Salı günü sıcaklıkların 14 ile 7 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu günde yer yer sağanaklar görülebilir. 28 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıkların 11 ile 2 derece arasında olması öngörülüyor. Sağanakların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek de mümkün olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Hatay'daki bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini plan yapmanıza yardımcı olacaktır.