HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 14 derece olurken, gece sıcaklığı 5 dereceye düşecek. Nem oranı %64 seviyelerinde seyredecek. 27 Ocak Salı günü sıcaklıklar 14 ile 7 derece arasında değişecek, yer yer sağanak görülebilecek. 28 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklığın 11 ile 2 derece olması bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmeyen giysiler öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün 26 Ocak 2026 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu bulutlu olacak. Güneş de zaman zaman görünecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 5 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %64 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 8.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:40'tır. Gün batımı saati 17:53 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde, 27 Ocak Salı günü sıcaklıkların 14 ile 7 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu günde yer yer sağanaklar görülebilir. 28 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıkların 11 ile 2 derece arasında olması öngörülüyor. Sağanakların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek de mümkün olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Hatay'daki bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini plan yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.