Hatay Hava Durumu! 27 Ocak Salı Hatay hava durumu nasıl?

27 Ocak 2026 tarihinde Hatay'da hava durumu 12 ile 6 derece arasında değişecek. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacakken, 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 11-4 derecelere düşecek. 29 Ocak Perşembe kısmen güneşli bir gün sunacak. 30 Ocak Cuma günü ise yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve su geçirmez giysiler tercih etmek sağlık açısından önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumada etkilidir.

Doğukan Akbayır

27 Ocak 2026 Salı günü Hatay'da hava durumu 12 - 6 derece arasında değişecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Özellikle öğleden sonra hava daha da bulutlanacak. Nem oranı %63 civarında. Rüzgar hızı saatte 4.6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41. Gün batımı ise 17:54 olarak hesaplandı.

28 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 11 - 4 derece arasında olacak. Hava bulutlu geçecek. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 14 - 5 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 12 - 9 derece arasında olacak. Hava yağmurlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmeniz faydalıdır. Uygun ayakkabılar da önem taşır. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek, gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

