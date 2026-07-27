Hatay Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında olacak. Nem oranı düşük seviyelerde. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 37 dereceye yükselecek. 29 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 39 dereceye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Evde kalmanız mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmelisiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almalısınız.