HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün Hatay'da sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz 36 dereceye ulaşan sıcaklık, gece ise 24 derece civarında olacak. Nem oranının düşük olduğu bu günde yağış yok. 28 Temmuz'da sıcaklığın 37, 29 Temmuz'da da 39 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu nedenle günün en sıcak saatlerinde dışarıda kalmamak ve bol su içmek sağlık açısından önem taşıyor. Serin ortamlarda kalmaya özen gösterilmelidir.

Hatay Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında olacak. Nem oranı düşük seviyelerde. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 37 dereceye yükselecek. 29 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 39 dereceye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Evde kalmanız mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmelisiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır tolerans! 6 binden fazla hesaba erişim engeliSıfır tolerans! 6 binden fazla hesaba erişim engeli
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel' hamlesi: 'Korkulmamalı'Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel' hamlesi: 'Korkulmamalı'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.