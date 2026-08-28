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Hatay Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da bugünkü hava durumu güneşli ve ılımlı. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu elverişli hava, açık hava etkinlikleri için güzel bir fırsat sunuyor. Hafta sonu sıcaklık beklentisi ise 22 ile 25 derece arasında olacak. Ancak, güneşten korunmak önem taşıyor. Hafif yağışlı günler önümüzdeki günlerde gelebilir ama Hatay’ın doğal güzelliklerini keşfetmek için hâlâ harika bir zaman.

Hatay Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugünkü hava durumu Hatay’da güneşli ve ılımlı. Günlük sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hâkim. Öğleye doğru sıcaklık artışı ile dışarıda daha keyifli zamanlar olacak. Hatay hava durumu, yaz gününde plajda dinlenme veya açık hava etkinlikleri için fırsat sunuyor. İnsanlar genellikle “bugünkü hava nasıl?” sorusunu soruyor. Kalabalık dış alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Güneşten korunmayı unutmamak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da oldukça elverişli. Hafta sonu sıcaklık 20 derecenin üzerinde kalacak. 22 ile 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir hava sunuyor. Başta bol güneş altında geçirilecek zamanlar olmak üzere önlem almak gerekiyor. Güneşin zirve yaptığı saatlerde dışarıda bulunmak risklidir. Şapka takmak ve bol su tüketmek faydalı olacaktır.

Bir süre sonra hafif yağışlı günler gelebilir. Bu dönem boyunca sıcaklıklar birkaç derece düşmesi bekleniyor. Ancak, Hatay’ın doğal güzelliklerini keşfetmek için harika bir zaman. Yağışlı günlerde bile doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Yürüyüş yapabilir veya şehrin tarihi sokaklarını gezebilirsiniz.

Hatay'daki hava durumu, açık hava aktiviteleri düşünenler için elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde ufak değişimler olabilir. Şimdilik sıcaklıkların keyfini çıkarmak mümkün. Hatay’ın sıcak atmosferinde dışarıda vakit geçirmeyi düşünenler, hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Açık havada güvenle vakit geçirmek için gerekli önlemleri alarak bu güzel günlerden faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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