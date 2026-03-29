Hatay Hava Durumu! 29 Mart Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar günü Hatay'da hava durumu ılıman. Hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında. Gece sıcaklık ise 12 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 16, gece 18 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar, güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman. Hafif yağmurlar görülecek. 30 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18, gece 10 derece civarında olacak. 31 Mart Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 20, gece ise 9 derece civarında seyredecek. 1 Nisan Çarşamba günü hafif yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklık 20, gece 14 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Nem oranı yüksek olacağı için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarın güneybatıdan esmesi nedeniyle rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmesi önerilir. Bu önlemler, gününüzü daha konforlu hale getirebilir.