Hatay Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 29 Ocak 2026 tarihinde genellikle bulutlu seyredecek. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında, gece ise 9 dereceye düşecek. Hafif yağış bekleniyor. 30 Ocak'ta gündüz 14 derece, gece 8 derece hissedilecek. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık değerleri benzer şekilde sürerken, 1 Şubat'ta hava 16 dereceye yükselebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önem taşımaktadır.

Hatay Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Hatay'da hava genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 14 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 9 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Hafif yağışların görülme ihtimali var. Rüzgar hafif şiddette, doğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde, 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 14 derece olacak. Gece sıcaklığı 8 derece civarında bekleniyor. Yağmur geçişleri görülebilir. Cumartesi, 31 Ocak'ta sıcaklık gündüz 14 derece, gece ise 9 derece olacak. Yağmur geçişleri devam edebilir. Pazar günü, 1 Şubat'ta gündüz hava sıcaklığı 16 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Daha sıcak bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirilmelidir.

