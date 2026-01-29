Hatay Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Hatay'da hava genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 14 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 9 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Hafif yağışların görülme ihtimali var. Rüzgar hafif şiddette, doğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde, 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 14 derece olacak. Gece sıcaklığı 8 derece civarında bekleniyor. Yağmur geçişleri görülebilir. Cumartesi, 31 Ocak'ta sıcaklık gündüz 14 derece, gece ise 9 derece olacak. Yağmur geçişleri devam edebilir. Pazar günü, 1 Şubat'ta gündüz hava sıcaklığı 16 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Daha sıcak bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirilmelidir.