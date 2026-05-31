Hatay Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mayıs 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 29-30 derece civarında. Gece sıcaklık 18-19 derece arasında olacak. Hava genel olarak açık. Yağış ihtimali düşüktür. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 1 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 29-30 dereceye ulaşacak. 2 Haziran Salı günü ise sıcaklık 28-29 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Yağış ihtimali düşük olacak.

Bu sıcak havada güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Bol su içmek vücudu nemli tutar. Öğle saatlerinde hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, aşırı ısınmayı önler.

Hatay'daki hava durumu, sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor. Bu hassas durumu dikkate almak gereklidir. Güneşten korunmak ve vücudu nemli tutmak için önlemleri almak önemlidir.