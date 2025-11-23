Hatay’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Enek Mahallesi çevre yolu kavşağında yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA