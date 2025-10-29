HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay’da havaya rastgele ateş açan 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde havaya rastgele silah sıkarak genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 22 Ekim tarihinde İskenderun Kocatepe-Buluttepe ve İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi olayının şüphelileri olarak tespit edilen A.Ş., H.İ.K., M.N.

Hatay’da havaya rastgele ateş açan 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde havaya rastgele silah sıkarak genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay’da havaya rastgele ateş açan 4 kişi gözaltına alındı 1

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 22 Ekim tarihinde İskenderun Kocatepe-Buluttepe ve İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi olayının şüphelileri olarak tespit edilen A.Ş., H.İ.K., M.N. ile N.D. adlı 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan üst aramasında; 3 adet tüfek, 517 adet fişek, 25 adet yeşil reçeteye tabi gerica hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da çay ocağına pompalı tüfekle saldırıElazığ’da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’de

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.