Galatasaray maçından sonra ülke karıştı! 2 Türk Monako prensesinin oğlunu darbetti: "Hayatımdan endişe ettim"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Monaco maçı 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile bitmişti. Maçtan sonra yaşanan bir olay ise adeta Monako'yu ayağa kaldırdı.

PRENSESİN OĞLUNU DARBETTİLER

Paris'te yaşanan Türk baba ve oğul, karşılaşmayı izlemek için Monako'ya geldi. NiceMatin gazetesi bu Türk baba ve oğlun Monako Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Decruet'i darbettiğini aktardı.

Habere göre; Selman B. ve babası Hasan B., karşılaşma sonrasında II. Louis Stadyumu'nun VIP tribününde bulunan Decruet ve iki arkadaşına saldırıda bulundu. Prenses Stephanie'nin oğlunu ve arkadaşlarını darbeden ikili, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 TÜRK TUTUKLANDI

Monako'yu yöneten Grimaldi Ailesi’ne yönelik yapılan bu saldırı kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Saldırı altından gözaltına alınan Selman B. ve babası Hasan B., bir gece gözaltında kaldı. İkili daha sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

TUVALETE GİTTİĞİ SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

Monako Ceza Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, karşılaşma sonrası Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada Hasan B. ve Selman B.'nin saldırısına uğradıklarını duyururken, yaşananlara ilişkin herhangi bir görüntü elde edilemediği açıklandı.

"HAYATIMDAN ENDİŞE ETTİM"

Yaşananları anlatayan Ducruet, "Hayatımdan endişe ettim. O yumruğu alsaydım yere yığılabilir, nakavt olabilirdim. Linç edilmekten korktum" ifadelerini kullanırken, baba Hasan B. ve oğlu Selman B. ise gerginliği kendilerinin başlatmadığını belirterek, yaşananların yalnızca itişmeden ibaret olduğunu iddia etti.

3 YIL BOYUNCA MONAKO'YA GİREMEYECEKLER

Monako Mahkemesi, Galatasaray taraftarı iki Türk için 2 ay süreyle ertelenmiş hapis cezası kararı aldı. Ayrıca iki ismin 3 yıl boyunca Monako'ya girişi yasaklandı. Türk baba ve oğlunun üç mağdura ayrı ayrı 1.000 euro tazminat ödemesine karar verildi. Hükmün açıklanmasının ardından serbest bırakılan iki isim yaşadıkları Fransa'ya geri döndü.