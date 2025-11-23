Hatay’da motosiklet hırsızlığı çetesi tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı. Çalınan 6 adet motosiklet ve parçaları ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Reyhanlı Cüdeyde Mahallesinde farklı tarihlerde meydana gelen 6 motosiklet hırsızlığı olayına yönelik yapılan geniş kapsamlı çalışma sonucunda tespit edilen Esentepe Mahallesinde bulunan bir ikamette Cumhuriyet Savcılığı kararı ile arama yapıldı.

Yapılan aramada 6 adet çalıntı motosiklet ve motosikletlere ait parçalar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan İ.İ. ile E.İ. adlı 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: İHA