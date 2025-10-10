HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatice Kış'ı önce öldürüp sonra yakmıştı! Mahkemedeki sözlerine hakim tepki gösterdi: "Böyle sevgi mi olur?"

Çorum'da 76 yaşındaki Hatice Kış önce öldürülmüş sonra da cansız bedeni yakılmıştı. Katil zanlısı ilk duruşmada "Annem gibi seviyordum. Türk milletinden özür diliyorum. Ancak hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Böyle sevgi mi olur, sevmeyin” diyerek tepki gösterdi.

Hatice Kış'ı önce öldürüp sonra yakmıştı! Mahkemedeki sözlerine hakim tepki gösterdi: "Böyle sevgi mi olur?"

Olay, 13 Mart’ta Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Eşref Kış (78) teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış’ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Kış’ın vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu ve cesedin ateşe verildiği belirlendi. Evdeki 3 altın bilezik ve bir miktar ziynet eşyasının da çalındığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın şüphelisi olarak Murat Arıkan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Arıkan hakkında 'kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

Hatice Kış ı önce öldürüp sonra yakmıştı! Mahkemedeki sözlerine hakim tepki gösterdi: "Böyle sevgi mi olur?" 1

"ANNEM GİBİ SEVİYORDUM"

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Arıkan, ifadesinde Hatice Kış’ı 'annesi gibi sevdiğini' belirterek, “Daha önce de kendisinden borç almıştım. O gün yine para istemeye gittim. Bir süre sohbet ettik, bana kolonya döktü. Poşet uzatıp ‘işini görür’ dedi. Çıkarken ‘Bu borcu ödeyemezsin’ dedi. Ben kendisini çok severdim. Onu öldürme gibi bir niyetim yoktu. Elinde bıçak vardı, nasıl oldu hatırlamıyorum. Olaydan sonra altınları kaybolmasın diye toprağa gömdüm. Çok pişmanım, Türk milletinden özür diliyorum” dedi.

MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ: "BÖYLE SEVGİ Mİ OLUR SEVMEYİN"

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Böyle sevgi mi olur, sevmeyin” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Hatice Kış ı önce öldürüp sonra yakmıştı! Mahkemedeki sözlerine hakim tepki gösterdi: "Böyle sevgi mi olur?" 2

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUM"

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan Hatice Kış’ın eşi Eşref Kış, “Namaza gitmiştim. Döndüğümde evin içi zifiri karanlıktı, benzin dökülüp yakılmıştı. Eşimi kucakladığımda ellerime yapışmıştı. Su getirip ateşi söndürdüm, bağırarak yardım istedim. Eşim 8 yerinden bıçaklanmıştı. Bu kişi evi yakıp delilleri yok etmeye çalıştı. En ağır cezayı alsın istiyorum” dedi.

Hatice Kış ı önce öldürüp sonra yakmıştı! Mahkemedeki sözlerine hakim tepki gösterdi: "Böyle sevgi mi olur?" 3

Kızı Mulise Kış ise “Bugün annemin mahkemesi görüldü. Murat Arıkan’ın her söylediği yalan. Annem için dua istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA

10 Ekim 2025
10 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yabancı uyruklu sürücü, 2 kaçak göçmen götürürken yakalandıYabancı uyruklu sürücü, 2 kaçak göçmen götürürken yakalandı
Bakan Fidan'dan Irak petrolü açıklaması: "Memnuniyet verici"Bakan Fidan'dan Irak petrolü açıklaması: "Memnuniyet verici"
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.