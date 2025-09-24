HABER

Hava durumu ile ilgili beklenen uyarı geldi: “Sağanak yağış geliyor, montlarınızı çıkartın! Kuzeyde yaz bitti”

Hava durumu ile ilgili son değerlendirmeler geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı son açıklamada İstanbul’a Cuma ve Pazar günleri yağışlı havanın geleceğini ve sıcaklıkların aniden düşeceğini belirtti. Şen uyarısında ayrıca “Yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti” ifadelerini de kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağışın etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. İstanbul'da da iki günlük yağmur bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı son değerlendirmede havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak 'Montlarınızı çıkartın' uyarısında bulundu.

Karadeniz'de bazı bölgelerde sağanak sonrası hava sıcaklığının düşmesiyle geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülmüştü. Yurdun geniş bölümünde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yapılan son tahminlere göre de havalar bu hafta sonunda soğumaya başlayacak ve bazı bölgelerde sağanak yağış görülecek.

CUMA VE PAZARA DİKKAT!

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için sağanak yağış tahmini geldi. Meteoroloji tarih vererek uyardı. Cuma ve Pazar günleri İstanbul’a yağmur geliyor ve hava sıcaklığında ise 5 derecelik düşüş bekleniyor.

“MONTLARINIZI ÇIKARTIN! KUZEYDE YAZ BİTTİ”

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak 'Montlarınızı çıkartın' uyarısında bulundu.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İşte Orhan Şen’in yaptığı son hava durumu değerlendirmesinin detayları:

“Bugün ve yarını (perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul 27 C. Ankara 28 İzmir 30. Yağış yok. Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

