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Hava trafiği durma noktasına geldi! Kar, İstanbul'da uçuşları sekteye uğrattı... Açıklamalar peş peşe geldi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.02.2025 11:32
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İstanbul’da 19-21 Şubat tarihlerinde etkili olması beklenen kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş iptalleri yaşanırken, bazı seferlerde kapasite azalması uygulanıyor. Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin aldığı önlemlerle, özellikle 19 Şubat’ta İstanbul Havalimanı’nda yaklaşık 150, 21 Şubat’ta ise 200 uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

Hava trafiği durma noktasına geldi! Kar, İstanbul'da uçuşları sekteye uğrattı... Açıklamalar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, İstanbul'da 19-21 Şubat tarihlerinde olumsuz hava koşulları etkili olacak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütlesiyle birlikte başlayan kar yağışı, İstanbul'un birçok ilçesinde etkisini göstermeye başladı.

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4 GÜN ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da 4 gün boyunca süreceği tahmin edilen kar yağışı, sadece şehirdeki günlük yaşamı değil, ulaşımda da aksamalara yol açtı. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Özellikle hava trafiğinde olumsuz durumların yaşanmaması adına önemli tedbirler alındı.

İPTALLER VAR

Kar yağışı, uçuşların düzenini etkileyerek, kapasite azalmasına ve uçuş iptallerine yol açtı. Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, kar yağışı nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi veya ertelendi.

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, İstanbul'da 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında beklenen kar yağışları ve buzlanma riskine karşılık havalimanlarında alınan önlemleri açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞ İPTALLERİ

"İstanbul'da 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında beklenen kar yağışları ve buzlanma riskine karşılık İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemler alınmıştır.

İstanbul Havalimanında: 19 Şubat Çarşamba günü yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları'nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 150 uçuşunun; 21 Şubat 2025 tarihinde ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır."

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞ İPTALLERİ

"Sabiha Gökçen Havalimanında: 19 Şubat Çarşamba günü için uçuşlar ile ilişkili olarak uçuş iptalinin gerekli olmadığı değerlendirilmiştir.

20 Şubat Perşembe günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Pegasus tarafından 46 uçuş, Ajet tarafından 22 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir.

21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir.

Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır.

Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN TEK TEK AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştireceği bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu. THY, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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AJET’TEN İSTANBUL’DA SEFER İPTALLERİ

AJet’ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)’un 18 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul’da kar yağışı nedeni ile uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 20 Şubat ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'DA OLASI RİSKLERE KARŞI ÖNLEM ALDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 20 Şubat 2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 ve 21 Şubat 2025 tarihlerindeki uçuşlar yüzde 15 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Havalimanı kar iptal sabiha gokcen havalimani uçuş yağış
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