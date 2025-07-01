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Havaalanında gözaltına alınmıştı! Moldova'da Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul'a 9 yıl hapis cezası talebi

Moldova’daki mahkemede, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul’a 9 yıl hapis cezası verilmesi ve 5 yıl süreyle devlet kurumlarında görev yapmasının yasaklanması talep edildi. 25 Mart’ta Kişinev’deki havaalanında gözaltına alınan Gutsul'a ev hapsi verilmişti. Moldova'ya bağlı özerk bölge statüsünde olan Gagauz'da Oğuz boyundan gelen Hristiyan Gagauz Türkleri yaşıyor.

Havaalanında gözaltına alınmıştı! Moldova'da Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul'a 9 yıl hapis cezası talebi

Başkent Kişinev’deki mahkemede, Gutsul’un 2023’teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Duruşmada, savcılık Gutsul’a 9 yıl hapis cezası verilmesini ve 5 yıl süreyle devlet kurumlarında görev yapmasının yasaklanmasını talep etti.

Mahkeme, duruşmaya ara verilmesine ve 3 Temmuz’da devam edilmesine karar verdi.

Havaalanında gözaltına alınmıştı! Moldova da Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul a 9 yıl hapis cezası talebi 1

SAVCILIĞIN TALEBİNE TEPKİ

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, duruşmanın ardından yayınladığı görüntüde mahkemedeki talebi eleştirerek, "Muhaliflerin hükümete karşı gelmemeleri için örnek olarak gösteriliyorum." dedi.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini belirten Gutsul, Moldova Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı Başkanı’nın kendisine "Başkanlıktan vazgeçmesi halinde davanın kapatılması" teklifinde bulunduğunu ileri sürerek, "Bu teklifi reddettim." ifadelerini kullandı.

Havaalanında gözaltına alınmıştı! Moldova da Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul a 9 yıl hapis cezası talebi 2

OLAY

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, 25 Mart’ta Kişinev’deki havaalanında gözaltına alınmıştı. Gutsul’un, 28 Mart’taki duruşmada, 2023’teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı şekilde finanse edildiği gerekçesiyle 20 gün tutuklanmasına karar verilmişti.

Kişinev mahkemesi, 9 Nisan’da Gutsul’un ev hapsinde kalmasına karar vermiş ve ev hapsi süresi daha sonra uzatılmıştı. Bu süre 12 Temmuz’da sona erecek.

GAGAUZ TÜRKLERİ YAŞIYOR

Moldova'nın güneyinde "Bucak" olarak adlandırılan bölgede yaşayan Gagauz Türkleri, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde 19 Ağustos 1990'da Gagauz Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Herhangi bir ülke tarafından tanınmayan cumhuriyet, kendi varlığını 1994'e kadar sürdürmüştü.

Gagauz Özerk Yeri ise 23 Aralık 1994'te Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuştu.

Toprak bütünlüğü olmayan bölge, başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere 3 şehir ve 26 köyden oluşuyor.

Gagauzlar, 1994’te Türkiye’nin de katkısıyla kazandığı özerklik haklarını ve Gagauz Türkçesini zamanla kaybetme endişesi taşıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Tehlikedeki Dünya Dilleri" listesine 2010'da alınan Gagauz dilinin korunması ve yaşatılması, Gagauz halkının varlığı için önem teşkil ediyor.

Oğuz boyundan gelen Hristiyan Gagauz Türkleri, stratejik ortaklık düzeyine taşınan Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerde önemli bağ vazifesi görüyor. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Moldova
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