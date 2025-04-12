HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Havacılıkta yeni dönem açılıyor, biniş kartı ve check-in derdi tarih oluyor

Havacılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. "Dijital seyahat belgesi" uygulamasının kullanıma sunulmasıyla beraber uçuş öncesi check-in ve biniş kartı derdi son bulacak. Yolcular ayrıca pasaportlarını telefonlarına yükleyebilecek ve havaalanındaki noktalardan yüz tanıma sistemleriyle geçebilecek.

Havacılıkta yeni dönem açılıyor, biniş kartı ve check-in derdi tarih oluyor
Mustafa Fidan

Uçuş öncesi havaalanına giderken telaşla check-in yapma ve biniş kartı alma dönemi, havacılık kurallarında yapılacak yeni değişikliklerle tarihe karışıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni "dijital seyahat belgesi" uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeyi planlıyor. Oksijen Gazetesi'nin Times'tan derlediği habere göre yapılacak değişiklikler üç yıl içinde uygulamaya konacak.

Mevcut durumda, uçağa binmeden önce 'check-in' yapılması gerekiyor. Yolcular, online ya da havaalanında yapılabilen bu işlemden sonra üzerinde barkod olan bir biniş kartı alıyor ve uçağa binene kadar çeşitli noktalarda bu kartı okutuyor. Yeni kurallarla birlikte yolcular, uçuş biletini aldıkları anda telefonlarına bir seyahat belgesi indirecek. Uçuş rezervasyonunda değişiklik olması durumunda bu belge otomatik olarak güncellenecek.

Yolcular ayrıca pasaportlarını telefonlarına yükleyebilecek ve havaalanındaki noktalardan yüz tanıma sistemleriyle geçebilecek. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu yolla tarihe karışacak.

Havaalanına ulaşan ve yüz tanıma sistemlerince görülen yolcunun bilgileri anında havayolu şirketine iletilecek.

"SON 50 YILIN EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞİ"

Seyahat teknolojileri şirketi Amadeus'un üst düzey yöneticisi Valerie Viale, Times'a yaptığı açıklamada yapılacak değişiklikleri 'son 50 yılın en büyüğü' olarak tanımladı.

Viale, "Büyük çaptaki son değişiklik 2000'lerin başında elektronik biletleme sisteminin adapte edilmesiydi. Sektör modern sistemlere geçme zamanının geldiğine karar verdi" diye konuştu.

Yeni teknolojinin mahremiyet endişelerine neden olabileceği yönündeki eleştirileri değerlendiren Viale, Amadeus'un tüm yolcu detaylarının kontrol noktasından geçtikten 15 saniye sonra silindiği bir sistem geliştirdiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"
Tarihimizin en büyük zirai don olayıTarihimizin en büyük zirai don olayı

Anahtar Kelimeler:
uçak bileti teknoloji uçuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Yumuruklar...

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Yumuruklar...

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı! AK Partili Mehmet Ustaoğlu'na: "Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan?"

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı! AK Partili Mehmet Ustaoğlu'na: "Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan?"

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.