Havada 'bomba' paniği... ABD'den kalkan uçak Roma'ya acil iniş yaptı! Savaş uçakları inene kadar eşlik etti

Son zamanlarda art arda yaşanan uçak kazaları, dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Havada yaşanan durum insanların aklına bazı soru işaretlerini getirirken, ilginç bir olay daha yaşandı.

ACİL İNİŞ KARARI ALDILAR

New York-Yeni Delhi seferini yapan American Airlines’ın AA292 sefer sayılı uçağının pilotları ‘olası güvenlik durumu’ sebebiyle acil iniş kararı aldı.

SAVAŞ UÇAKLARI İNENE KADAR EŞLİK ETTİ

İtalya hava sahasına giren American Airlines uçağına 2 İtalyan savaş uçağı Roma'ya inişine kadar eşlik etti.

HERHANGİ BİR GÜVENLİK SORUNU TESPİT EDİLMEDİ

Boeing 787 Deamliner yolcu uçağında 285 yolcunun bulunduğu ve güvenlik durumunun bomba ihbarı olabileceği kaydedildi. American Airlines, inceleme sonucunda güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Uçağın Yeni Delhi seferini ertesi gün yapacağı bildirildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır