Havada doğum yaptı! Bebeğe ‘Fanta’ ismini verdi: İsim sosyal medyada gündem oldu…

Hamile bir yolcu Dakar’dan Brüksel’e seyahat amacıyla uçağa bindi. Uçakta doğum anı gelince yolcular ve uçuş görevlileri arasında bir panik yaşandı.

Uçuş esnasında doğum yapan kadın sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

Olay herkes tarafından heyecanla karşılandı. Bebeğin adı sosyal medyada çok konuşuldu.

BEBEĞE "FANTA" ADI VERİLDİ

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, bebeğe "Fanta" ismi verildi.

Bebeğin ismi, sosyal medyada hızla gündem oldu. Bebeğin ismi hakkında birçok yorum yapılırken, olayın şaşırtıcı ve keyifli yönü kullanıcılar tarafından esprili bir dille ele alındı.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Uçakta doğumun imkanları ve bebeğin ismiyle ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. İşte bazı dikkat çeken yorumlar:

"Böyle bir şey görmüştüm, uçakta doğuyor diye o firma uçak yolculuklarını bedava yaptırıyor."

"Niğde gazozu daha iyi olurdu."

"Sprite ağlamaya gitti."

"Kolaya kaçmışlar."

"Hayatı Fantastik olur umarım."

"Asiti kaçmadan bir doktora gösterin."

"Ne yani, bebeğin ismini sarı kola mı koymuşlar?"

Bu tepkiler, olayın sosyal medyada hızla yayılmasını sağladı.

UÇAKTA DOĞUM: OLAĞAN DIŞI AMA GÜVENLİ Mİ?

Havada doğum, nadir gerçekleşen bir olay olsa da uçak kabin ekibinin temel tıbbi eğitim almış olması ve acil durumlara hazırlıklı bulunması sayesinde güvenli bir şekilde yönetilebiliyor.

Benzer olaylar daha önce de yaşanmış ve bazı havayolu şirketleri uçakta doğan bebeklere ömür boyu ücretsiz uçuş hakkı tanımıştı.

Bu olayın ardından Fanta bebeğe böyle bir ayrıcalık sunulup sunulmayacağı ise merak konusu oldu.