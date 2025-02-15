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  4. Havada doğum yaptı! Bebeğe ‘Fanta’ ismini verdi: İsim sosyal medyada gündem oldu…

Havada doğum yaptı! Bebeğe ‘Fanta’ ismini verdi: İsim sosyal medyada gündem oldu…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
15.02.2025 08:47
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Dakar’dan Brüksel’e seyahat eden bir uçakta beklenmedik bir olay yaşandı. Hamile bir yolcu, yolculuk sırasında doğum yaparak sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Havada gerçekleşen bu doğum, uçaktaki yolcular ve mürettebat arasında büyük bir heyecan yarattı.

Havada doğum yaptı! Bebeğe ‘Fanta’ ismini verdi: İsim sosyal medyada gündem oldu…

Hamile bir yolcu Dakar’dan Brüksel’e seyahat amacıyla uçağa bindi. Uçakta doğum anı gelince yolcular ve uçuş görevlileri arasında bir panik yaşandı.

Uçuş esnasında doğum yapan kadın sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

Olay herkes tarafından heyecanla karşılandı. Bebeğin adı sosyal medyada çok konuşuldu.

uçuş

BEBEĞE "FANTA" ADI VERİLDİ

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, bebeğe "Fanta" ismi verildi.

Bebeğin ismi, sosyal medyada hızla gündem oldu. Bebeğin ismi hakkında birçok yorum yapılırken, olayın şaşırtıcı ve keyifli yönü kullanıcılar tarafından esprili bir dille ele alındı.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Uçakta doğumun imkanları ve bebeğin ismiyle ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. İşte bazı dikkat çeken yorumlar:

  • "Böyle bir şey görmüştüm, uçakta doğuyor diye o firma uçak yolculuklarını bedava yaptırıyor."
  • "Niğde gazozu daha iyi olurdu."
  • "Sprite ağlamaya gitti."
  • "Kolaya kaçmışlar."
  • "Hayatı Fantastik olur umarım."
  • "Asiti kaçmadan bir doktora gösterin."
  • "Ne yani, bebeğin ismini sarı kola mı koymuşlar?"

Bu tepkiler, olayın sosyal medyada hızla yayılmasını sağladı.

UÇAKTA DOĞUM: OLAĞAN DIŞI AMA GÜVENLİ Mİ?

Havada doğum, nadir gerçekleşen bir olay olsa da uçak kabin ekibinin temel tıbbi eğitim almış olması ve acil durumlara hazırlıklı bulunması sayesinde güvenli bir şekilde yönetilebiliyor.

Benzer olaylar daha önce de yaşanmış ve bazı havayolu şirketleri uçakta doğan bebeklere ömür boyu ücretsiz uçuş hakkı tanımıştı.

Bu olayın ardından Fanta bebeğe böyle bir ayrıcalık sunulup sunulmayacağı ise merak konusu oldu.

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Bu olay çok heyecan verici!
Fanta ismi komik, daha iyi bir isim olabilirdi.
Uçakta doğum yapmak güvenli mi bilemedim.
Bebeğe ömür boyu ücretsiz uçuş hakkı verilmeli.
Bu anket 10 saat 45 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Anahtar Kelimeler:
Brüksel Dakar uçak doğum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
güzel miş:)
yok yedigün
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