Havada korku dolu anlar! Yanmaya başladı, acil iniş yaptı

Japonya'dan havalanan United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, yangın şüphesi nedeniyle Osaka kentine acil iniş yaptı.

Japonya’nın Çiba eyaletinden havalanan United Airlines’a ait bir yolcu uçağı, yangın şüphesi nedeniyle Osaka kentine acil iniş yaptı.

Haberlere göre Filipinler’in Cebu Adası'na gitmek üzere havalanan ve içinde 142 yolcu bulunan UA32 sefer sayılı uçakta, kargo bölümünde yangın olduğunu gösteren bir uyarı sistemi devreye girdi.

YANGIN YA DA DUMAN GÖRÜLMEDİ

Boeing 737-800 tipi uçak, Narita’dan kalkışından yaklaşık bir buçuk saat sonra Osaka’daki Kansai Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Yetkililer, uçakta gerçekten yangın ya da duman olup olmadığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

Japonya'nın devlet televizyonu NHK tarafından yayınlanan görüntülerde yangın ya da duman görülmedi.

