Havada 'tuvalet' krizi! Gidemeyince kabine yaptı

Hava Sosyal Medya'da yer alan habere göre, dün İstanbul-Malatya seferini yapan bir Türk Hava Yolları uçağında yolcu kabine tuvaletini yaptı.
Elde edilen bilgilere göre uçak iniş için alçalmaya başladığı sırada, emniyet tedbirleri gereği yolcuların kemerlerini bağlı tutmaları ve ayağa kalkmamaları istendi.
Bu sırada tuvalete gitmek isteyen bir kadın yolcuya, iniş hazırlığı nedeniyle kabin ekibi tarafından izin verilmedi.
Yolcunun daha sonra kabin içinde herkesin içinde tuvaletini yaptığı öne sürüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum