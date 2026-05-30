Havada 'tuvalet' krizi! Gidemeyince kabine yaptı

Hava Sosyal Medya'da yer alan habere göre, dün İstanbul-Malatya seferini yapan bir Türk Hava Yolları uçağında yolcu kabine tuvaletini yaptı.

KABİN EKİBİNİN ZOR ANLARI

Elde edilen bilgilere göre uçak iniş için alçalmaya başladığı sırada, emniyet tedbirleri gereği yolcuların kemerlerini bağlı tutmaları ve ayağa kalkmamaları istendi.

KABİNE TUVALETİNİ YAPTI

Bu sırada tuvalete gitmek isteyen bir kadın yolcuya, iniş hazırlığı nedeniyle kabin ekibi tarafından izin verilmedi.

Yolcunun daha sonra kabin içinde herkesin içinde tuvaletini yaptığı öne sürüldü.